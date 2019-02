Acteur Eddie Brugman (75) overleden

Ⓒ ANP Kippa

Eddie Brugman is op 75-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Nieuwkoop. De acteur, wiens officiële naam Eduard Joannes Lodewijk Verbruggen was, speelde onder andere in Keetje Tippel van Paul Verhoeven. Hij had daarin de rol van de rijke notariszoon André. Ook speelde hij in de film De stilte rond Christine M. van Marleen Gorris uit 1982.