Justin Bieber kan weer lachen na gezichtsverlamming

Bieber postte in juni vorig jaar een video waarin hij liet zien dat hij de rechterhelft van zijn gezicht niet kon bewegen. Als gevolg van zijn fysieke klachten, in combinatie met mentale problemen, zette Bieber een streep door zijn wereldtournee.

Hij zou in januari shows geven in de Ziggo Dome in Amsterdam, die hierdoor ook niet doorgingen. Deze shows worden niet ingehaald.