Johnny de Mol eenmalig aan de slag als dj

Johnny kruipt achter de microfoon om aandacht te vragen voor stichting Het Vergeten Kind, waar hij ambassadeur van is. Op Sky mag hij zijn vijf favoriete nummers aankondigen. Een van de vijf nummers is in ieder geval Je bent niet alleen, Johnny's nieuwe single samen met Glen Faria.

Normaal gesproken wordt de Top 5 over 9 samengesteld door een luisteraar.