Zusje Miley Cyrus was verslaafd aan kalmeringsmiddel

De nu 22-jarige kreeg op haar achttiende voor het eerst een Xanax-pil van haar toenmalige vriendje. „Het werd iets dat we samen deden. Ik denk dat ik in zijn levensstijl wilde passen. Ik wilde zijn wat hij cool vond, en ik wilde doen wat ik dacht dat iedereen deed.”

Noah vertelt dat ze het als kind vaak lastig vond dat haar gezin in de spotlight stond - haar vader Billy Ray is een bekende countryzanger en haar zeven jaar oudere zus Miley was als tiener een grote ster in Disneyserie Hannah Montana. Ze voelde dan ook veel druk toen ze zelf de muziekwereld in ging. De Xanax hielp dat te onderdrukken, zij het slechts tijdelijk. „Toen ik merkte dat ik alles er even door kon vergeten en de pijn kon stillen, was het al snel te laat en werd het een duistere, bodemloze put.”

Het keerpunt kwam toen ze in de zomer van 2020 haar oma verloor. „Ik voelde me zo schuldig dat ik er niet was voor mijn familie. Ik was er fysiek bij, maar emotioneel niet. Dat kon ik niet.” De zangeres zocht in het najaar van 2020 hulp en staat nu dus anderhalf jaar droog. „Ik word wakker, kan in de spiegel kijken en m’n dag beginnen zonder mezelf te haten. Ik kan nu goed voor mezelf zorgen.”