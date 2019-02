Zus Meghan verwerpt interview vriendinnen

Ⓒ EPA

Samantha Markle is het totaal oneens met het beeld dat vriendinnen van de Britse hertogin Meghan van haar schetsen in een interview. „Dit artikel is complete onzin er zijn genoeg sms’jes en bonnetjes om het tegendeel te bewijzen”, twittert de halfzus van Meghan. Volgens de vriendinnen, die anoniem willen blijven in het gesprek met tijdschrift People, is ze helemaal niet moeilijk geworden sinds ze lid is van de koninklijke familie en is ze nog steeds even lief en zorgzaam.