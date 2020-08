Meghan als interviewster op evenement met Hillary Clinton en Meryl Streep

De Amerikaanse journaliste Emily Ramshaw bedacht het platform voor meer gendergelijkheid in de media en op de werkvloer. Meghan, die zich ook inzet voor dat thema, wilde graag zelf betrokken zijn bij het online-evenement om de lancering te vieren. „De hertogin hoorde over The 19th en onze missie en benaderde ons”, vertelt Emily aan Glamour.

Meghan vindt het een mooi initiatief. „De inzet van The 19th om verslag te doen en verhalen te vertellen die hen die te vaak niet vertegenwoordigd zijn in de media omhoog halen is nog nooit zo belangrijk geweest”, laat de hertogin weten in een verklaring. „Ik kijk ernaar uit om de medebedenker te vragen wat het betekent om een medium te bouwen waarbij gendergelijkheid, diversiteit en gemeenschap centraal staan.”

Tijdens het evenement zijn naast Meghan ook onder anderen Hillary Clinton, Meryl Streep en Melinda Gates digitaal aanwezig. Geïnteresseerden kunnen zich gratis aanmelden om erbij te zijn.