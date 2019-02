Ruim honderd mensen op Piet Paulusma-dag

3FM-dj Sander Hoogendoorn kwam met het idee omdat het naderende ontslag van de weerman bij SBS6 zoveel reacties teweegbracht in het land. Fans van Piet Paulusma die nog nooit deel uitmaakten van zijn meer dan 10.000 weerberichten waren welkom op de #nietmetpiet Piet Paulusma-dag. Zij kregen de kans de opnames van Piets Weer af te sluiten met Piets lijfspreuk ’oant moarn’ en selfies te maken met hun idool.

Sander Hoogendoorn: „De mensen kunnen dit nu van hun bucketlist afstrepen. Het hoort een beetje bij de Nederlandse cultuur toch?” Er kwam ook een carnavalsband, die voor de gelegenheid het carnavalsnummer Piet Moet Blijven had gemaakt.

Begin deze maand maakte SBS6 bekend het contract van Paulusma, dat loopt tot het eind van het jaar, niet te hebben verlengd. Hij was 23 jaar te zien op de zender, en reisde voor zijn weerbericht het hele land door. Nu Piet Paulusma stopt heeft Omroep MAX interesse. Zelf zei Paulusma daar donderdag over: „We gaan met Jan Slagter van MAX een kopje koffie drinken. Er liggen nog meer aanbiedingen die binnengekomen zijn. We moeten gewoon even kijken wat er allemaal gebeurt en wat we allemaal willen en niet willen. In ieder geval ga ik online wel door. Er komen een nieuwe website en app.”