'Mensenrechten 21 Savage worden geschonden'

Op dit moment zit Abraham-Joseph vast in Irwin County Detention Center, waar sprake zou zijn van mishandeling en seksueel misbruik tegenover de gedetineerden. Mensenrechtenorganisaties zijn hard bezig om de omstandigheden in het centrum te verbeteren. De immigratiedienst weigert echter de locatie van de rapper te bevestigen.

Bekijk ook: 21 Savage blijkt Engelsman na arrestatie

Abraham-Joseph repte nooit met een woord over zijn immigratie naar de Verenigde Staten. De meeste mensen waren dus gechoqueerd toen bleek dat hij op zijn twaalfde vanuit het Verenigd Koninkrijk was overgevlogen. De rapper is inmiddels al bijna 20 jaar in de VS, maar had maar een verblijfsvergunning voor een jaar.

Er zijn al honderdduizenden handtekeningen, waaronder die van Cardi B en Nicki Minaj, gezet onder een petitie om te voorkomen dat de rapper wordt verbannen. Rapper Jay-Z heeft al een advocaat in de arm genomen om zijn collega te helpen.