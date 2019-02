Davina Michelle is winnares van 100% NL Awards

De 23-jarige Davina brak vorig jaar door dankzij haar deelname aan het tv-programma Beste zangers, waarin ze een cover zong van Glen Faria’s Duurt te lang. Zo werd Duurt te lang een enorme hit: het nummer heeft elf weken achter elkaar op nummer 1 gestaan in de Nederlands Top 40. Nooit eerder stond een solozangeres zo lang op de eerste plaats.

Ook heeft Davina in korte tijd grote internationale bekendheid verkregen. Op haar YouTube-kanaal bracht de zangeres vorig jaar een cover uit van P!nks hit What About Us. De video kwam terecht bij Pink en die noemde de versie van de Nederlandse zangeres beter dan haar eigen versie. Davina Michelle staat nu in het voorprogramma van het concert van P!nk in augustus in Den Haag.

Meest gedraaide artiest

Marco Borsato is de meest gedraaide artiest op 100% NL, sinds de start van de zender 12,5 jaar geleden. Dat kreeg de zanger tijdens zijn openingsspeech van de 100% NL Awards show in Amsterdam van Ali B te horen.

„Ik denk dat we even stil moeten staan bij de aller aller grootste uit de geschiedenis van de popmuziek”, begon Ali B zijn eerbetoon. „Elk jaar vind je jezelf uit, met het enthousiasme van een debutant.” De prijs is volgens Ali welverdiend want „de award is op feiten gebaseerd, niet alleen erkenning.” Ali: „Heel Nederland moet jou eren zoals we dat bij Johan Cruijf doen, je bent de aller aller grootste.”

Marco was er even stil van. „Normaal gesproken zit ik niet zo om woorden verlegen”, zei hij op het podium van The Box. „Lieve Ali dank voor alle respect die je me de afgelopen tijd hebt getoond.” De zanger nam daarna de tijd om zijn luisteraars te bedanken. „Zonder publiek geen podium, deze prijs kan er alleen maar zijn door jullie.”

Zoutelande

De Zeeuwse band BLØF heeft donderdag met zijn hit Zoutelande de 100% NL Award voor Meest gedraaide track gewonnen. Ook is BLØF uitgeroepen tot band van het jaar. De band was niet aanwezig in Amsterdam om de prijs in ontvangst te nemen, want de leden wonen een awardshow in Vlaanderen bij.

Het nummer Zoutelande, dat BLØF samen met de Belgische zangeres Geike Arnaert opnam, stond tien weken op nummer 1 in de Nederlandse Top 40. Ook in Vlaanderen werd het een grote hit: daar stond de single zes weken bovenaan de hitlijst.

Het nummer heeft niet alleen op de muziekwereld invloed gehad. Het toerisme in het Zeeuwse plaatsje Zoutelande is sinds het nummer is uitgebracht duidelijk toegenomen. Ondernemers en horeca zeggen meer bezoekers te hebben uit Nederland en België. De burgemeester vertelde eerder dat die bezoekers ook op zoek gaan naar het oude strandhuis uit het nummer, maar dat bestaat helemaal niet.

Tijdens de tiende editie van de 100% NL Awards heeft Davina Michelle zelf ook opgetreden. Daarnaast waren er optredens van Ali B, Ilse DeLange, Suzan & Freek en OG3NE. De 100% NL Awards zijn uitgereikt door onder anderen Ali B, fotograaf William Rutten en presentatrices Kim Kötter, Olcay Gulsen en Tanja Jess. 100% NL DJ Barry Paf was de host van de avond.