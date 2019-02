Woody Allen klaagt Amazon Studios aan

De beslissing van Amazon zou zijn gebaseerd op aanhoudende geruchten dat Allen zijn geadopteerde dochter Dylan Farrow in de jaren ’90 zou hebben misbruikt toen ze nog kind was. Allen ontkent die aantijgingen met klem.

„Amazon tracht het besluit te beargumenteren door te verwijzen naar een 25 jaar oude, ongefundeerde beschuldiging tegen de heer Allen, maar die beschuldiging was al bekend bij Amazon (en het publiek) voordat Amazon vier afzonderlijke deals met hem sloot”, staat in de aanklacht. „Het biedt Amazon het recht niet om het contract te beëindigen.”

Rainy Day in New York vertelt over twee jonge mensen die tijdens een regenachtig weekend in New York allerlei avonturen beleven. Elle Fanning, Selena Gomez en Timothee Chalamet spelen in de film de hoofdrollen.