Uitvaart Jane Birkin op 24 juli in Parijs

Birkin was erg geliefd in de theater-, film- en modewereld. Zo zijn de beroemde Birkin-tassen van Hermès naar haar vernoemd. President Emmanuel Macron sprak over haar als „een complete artiest”.

De in Londen geboren actrice Birkin vertrok in de jaren 60 naar Parijs en kreeg ook de Franse nationaliteit. Ze trouwde met de Franse popzanger Serge Gainsbourg in 1969 en de twee gingen in 1980 uit elkaar. Hun nummer Je t’aime... moi non plus werd een hit in Europa.

Birkin kreeg drie dochters van wie er een overleed (Kate Barry). De andere twee dochters, Charlotte Gainsbourg en Lou Doillon, hebben na het overlijden van hun moeder gezegd dat ze al zestien jaar worstelde met een ziekte, een vorm van leukemie. Nummers van het duo Birkin-Gainsbourg bleven lange tijd vooral in Frankrijk erg bekend. Birkin speelde vanaf de jaren 70 talrijke Franse films en bleef tot recent als zangeres actief.