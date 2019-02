BLØF wint Vlaamse muziekprijs MIA voor Zoutelande

De andere genomineerde nummers waren Crazy van Lost Frequencies & Zonderling, Ellie van Regi (feat. Jake Reese) en Verover mij van Niels Destadsbader.

Door de hit Zoutelande is het succes van BLØF in België afgelopen jaar in een stroomversnelling gekomen. Het duet met de Belgische zangeres Geike Arnaert stond zes weken op nummer 1 in België en werd platina. Eerder op de avond won BLØF in Amsterdam een 100% NL Award voor Meest gedraaide track. Ook werd BLØF uitgeroepen tot band van het jaar. De Zeeuwen waren niet aanwezig in Amsterdam om de prijzen in ontvangst te nemen, ze waren in Brussel om de MIA op te halen.

Niels Destadsbader kwam donderdag tijdens de uitreiking van de MIA's als grote winnaar uit de bus. Hij wist vijf nominaties te verzilveren: die van Album, Nederlandstalig, Pop, Solo man en Vlaams populair. Angèle nam drie MIA's mee naar huis. Ze triomfeerde in de categorieën Doorbraak, Artwork en Solo vrouw.

De MIA's werden dit jaar voor de twaalfde keer uitgereikt. De muziekkenners van de Vlaamse radio- en tv-zenders en van de geschreven pers selecteerden per categorie vier genomineerden. Voor deze editie van de MIA's werden er 35 groepen en artiesten genomineerd.