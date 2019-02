Whoopi Goldberg op de bres voor Liam Neeson

Neeson kwam eerder deze week onder vuur te liggen omdat hij zei ooit een willekeurige zwarte man in elkaar te hebben willen slaan nadat een vriendin van hem verkracht was door een zwarte man. De Ierse acteur werd uitgemaakt voor racist en ook werden er een televisieoptreden en een première afgezegd. „Het is toch niet verrassend dat iemand boos is en iemand wil aanvallen nadat iemand om wie hij geeft is aangevallen?”, vindt Goldberg. „Hij realiseerde zich dat het te duister was voor zijn doen en hij zocht hulp.”

De onthulling van Neeson, die niet aan zijn wraakgevoelens niet toegegeven, deed flink wat stof opwaaien op sociale media. De acteur werd bestempeld als racist en ook werd er opgeroepen zijn werk te boycotten.

Tong

Naast Goldberg hebben verschillende andere sterren het voor de acteur opgenomen. Brooklyn Nine-Nine-acteur Terry Crews zei op Twitter de woorden van Neeson niet goed te praten, maar dat hij het erger vindt dat er mensen zijn die wel toegeven aan zulke gevoelens en er nooit eerlijk voor uitkomen. Volgens actrice Michelle Rodriguez kan de acteur onmogelijk een racist zijn omdat hij in de film Widows zoende met de zwarte actrice Viola Davis. „Racisten zoenen niet met mensen van het ras dat ze haten. En al helemaal niet op de manier waarop hij dat deed met zijn tong zo diep in haar keel.”

De 66-jarige Neeson reageerde eerder zelf ook al op de onthulling van zijn wraakpoging. De acteur stelde dat hij geen racist is en dat hij net zo hard een blanke man in elkaar had willen slaan als de dader blank was geweest.