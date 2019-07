Ⓒ ANP

Ver voordat de Kardashians de wereld veroverden, waren er al de Gabor-zussen Eva, Zsa Zsa en Magda. En net als de Kardashians worden geleid door hun ’momager’ Kris Jenner, leefden ook de Gabors naar de regels van hun moeder ’Mamuska’ Jolie Gabor. Dat blijkt uit het binnenkort te verschijnen boek Finding Zsa Zsa, The Gabors Behind the Legend van Sam Staggs.