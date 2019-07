Nu zorgen om weduwe van Manfred de Graaf

Manfred en Monique, hier in 2002. Ⓒ Hollandse Hoogte

Nog geen drie maanden na de dood van zijn geliefde collega SJOUKJE HOOYMAAYER, in september vorig jaar, overleed haar tv-echtgenoot MANFRED DE GRAAF. Verborgen voor de buitenwereld had de acteur, die aan kanker leed, in stilte geleden. Alleen Sjoukje kende zijn geheim, wat Manfred haar had verteld toen zijzelf op deze pagina bekend maakte ziek te zijn en met een ontroerend briefje afscheid nam van haar publiek.