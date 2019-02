Moeder Jan de Hoop overleden

„Vannacht is onze lieve, mooie, zorgzame en sterke moeder overleden”, schrijft Jan. „Ze is bijna 90 geworden. Voor altijd in mijn hart en mijn gedachten.”

Zijn vader overleed in augustus 2012, ook dit nieuws deelde de nu 64-jarige nieuwslezer via sociale media met de wereld. Zijn hond Bob, over wie hij veel vertelde en berichtte op Twitter, is in juni 2018 overleden.