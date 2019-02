Kevin Spacey eist naam beschuldiger

Volgens Spacey zijn schuilnamen of pseudoniemen bijna nooit geoorloofd in de rechtszaal, tenzij de aanklager een gegronde reden heeft om anoniem te blijven. Dat is in dit geval niet aan de orde, zo stelt de eens zo gevierde acteur. De voormalig House of Cards-ster meent zelfs dat hij zelf veel kwetsbaarder is, wat betreft bedreigingen en inbreuk op zijn privacy. Hij stelt nu voor om de zaak te seponeren als de man zich niet publiekelijk bekend maakt.

De man om wie het gaat zegt dat hij in oktober 2016 aangerand is door Spacey toen hij hem thuis een massage kwam geven. Volgens het vermeende slachtoffer greep de acteur zijn hand en forceerde hem zijn geslachtsdelen aan te raken. Ook wilde hij hem oraal bevredigen. Hierop pakte de man zijn massagetafel en ging hij er vandoor.