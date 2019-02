Tranen bij ceremonie op set Big Bang Theory

De serie komt dit voorjaar na 279 afleveringen ten einde en de acteurs beginnen langzaam toe te leven naar dat moment, vertelt acteur Kunal Nayyar aan BuzzE. „Maar vooral nog in positieve zin: we genieten er extra van nu dat nog kan.„ Het is een goed gebruik onder Hollywoodacteurs om aan het einde van een serie iets mee te nemen van de set en Kunal, die in de show Raj speelt, weet al wat hij meesmokkelt als hij het pand verlaat: „Het zwaard van Frodo uit Lord of the Rings hangt hier aan de muur, dat ga ik zeker stelen.”

Boksende robots

Ook Kaley Cuoco, die een traantje moest wegpinken tijdens de ceremonie, heeft al iets uitgezocht; de actrice neemt een poster mee die al jaren aan de deur hangt van het appartement van Sheldon en Leonard, waar later haar personage Penny is gaan wonen. De poster van twee boksende robots lijkt niet heel bijzonder, maar dat is de decoratie wel voor Kaley. „Ik heb er duizenden keren naar gekeken hier, nu komt-ie in mijn eigen woonkamer te hangen zodat ik ’m altijd blijf zien.”

Collega Johnny Galecki, die in The Big Bang Theory haar man Leonard speelt, kiest voor een opvallender item om als souvenir te houden. „Ik neem denk ik Kevin Sussman mee als we afsluiten”, grapt hij over zijn collega, de acteur achter comicbookwinkeleigenaar Stuart.

Zeldzaam

Medebedenker van The Big Bang Theory, Chuck Lorre, roemde tijdens de onthulling van de nieuwe naam van de set donderdag de inzet van cast en crew. „Wat zo bijzonder is, is dat elke aflevering belangrijk was voor iedereen hier. Niemand heeft zich er ooit zo makkelijk mogelijk vanaf gemaakt. En dat is heel zeldzaam bij een televisieserie.”

Het is maar vier keer eerder in de 95-jarige geschiedenis van studio Warner Bros voorgekomen dat een set is vernoemd naar een serie. Ook ER, Ellen, Friends, en Two and a Half Men hebben hun eigen stage.

De laatste afleveringen van The Big Bang Theory starten in Nederland volgende week op Veronica.