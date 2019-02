RTL overweegt aangifte tegen indringer Late Night

De politie heeft de man uiteindelijk meegenomen vanwege verstoring van de openbare orde. RTL en producent Blue Circle overwegen aangifte tegen de man te doen wegens huisvredebreuk. „We willen een signaal afgeven dat dit niet de bedoeling is”, laat een zegsvrouw van RTL weten. „Het is een heel vervelend incident. De uitzending werd onderbroken, iedereen was afgeleid.”

De beveiliging van het programma, dat wordt uitgezonden vanuit de Hallen Studio’s in Amsterdam, wordt vooralsnog niet aangescherpt. „De beveiliging is goed in orde”, aldus de woordvoerder. In elk geval moet iedere bezoeker zich van tevoren aanmelden en legitimeren. Daardoor was ook snel duidelijk wie de man was die het briefje naar Huys gooide. Op het briefje stond trouwens de oproep tot aanmelding voor een groot YouTube-kanaal.

Bekijk ook: Uitzending RTL Late Night verstoord