Glennis Grace geeft extra Whitney Tribute in Ahoy

In 2017 had de zangeres een hit met haar vertolking van het nummer Run To You van Houston, dat ze zong tijdens de concertreeks Ladies of Soul. In oktober zei Glennis, die het eerder vorig jaar jaar tot de finale van America’s Got Talent schopte, dat ze mogelijk door de Verenigde Staten gaat toeren met de Houston-concertreeks.

De zangeres deed haar hommage al eerder tweemaal in AFAS Live. Ook staat zij eind oktober in Antwerpen met de voorstelling. De kaartverkoop voor de show op 8 september is vrijdagochtend van start gegaan.