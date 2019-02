Beau bestolen van surfboard: ’Als je ’m vindt: 250 euro!’

„Gisteren topdagje in Noordwijk”, schrijft Beau bij het filmpje. „Maar iemand heeft surfboard (Slingshot Misfit, oudje) meegenomen bij strandopgang 13. Als je ’m vindt: 250 euro!”

„Het was echt een heel mooi dagje op het strand. Alleen dreef ik op een gegeven moment zo ontzettend af, dat ik mijn board daar heb achtergelaten, in het zand. Toen ik ’m even later kwam ophalen, na een uurtje, was-ie weg. Dus ik baal ongelooflijk.”

Het is onduidelijk of de RTL-presentator aangifte heeft gedaan van de diefstal.

De gestolen surfboard van Beau. Ⓒ Instagram