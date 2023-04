Big Bang Theory-ster Kevin Sussman in huwelijksbootje gestapt

Het koppel kent elkaar al bijna drie jaar: zij deelden hun eerste foto op sociale media in oktober 2020. Sussman had eerder al bevestigd dat zij gingen trouwen.

The Big Bang Theory was tussen 2007 en 2019 twaalf seizoenen lang te zien. De serie vertelde over vier wetenschappers. Met 279 afleveringen heeft de serie het record van de langstlopende Amerikaanse sitcom ooit. Sussman speelde de rol van de aimabele nerd Stuart, de eigenaar van de stripboekenwinkel waar de hoofdrolspelers vrijwel elke aflevering even langs gingen.