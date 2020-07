Sanne Wallis doet oproep aan Pauw en Ekiz

„Vraag ’m ook even naar de grote kwestie kunst en cultuur, naar de theatersector, met name de kleine podia die geen steun krijgen, ook niet alsnog”, beklemtoont Wallis de Vries. „Vraag ’m of hij er überhaupt van weet, wat ie ervan vindt en of hij net als Merkel vindt dat de boel niet verloren mag gaan.”

Haar oproep op Twitter krijgt steun van andere acteurs, zoals Huub Stapel. Net als veel andere sectoren heeft ook de cultuursector zwaar te lijden onder de coronacrisis. Er is veel woede over de anderhalvemeterregels die wel gelden in theaters en bioscopen, maar niet in bijvoorbeeld vliegtuigen. De financiële steun die de overheid heeft toegezegd is volgens veel kunstenaars en theaterbazen ver onder de maat, zeker in vergelijking met andere Europese landen.

Ook acteur Jon van Eerd doet een duit in het zakje. „Vraag hem ook naar de kleine vrije producenten die trouw willen blijven aan de mensen die al jaren hun steun en toeverlaat zijn. Vraag hem ook naar de zzp-er. Vraag hem naar de grote theaters en de kleine theaters. Vraag hem naar het functioneren van zijn minister. Vraag hem...”

Veel theaters, bioscopen en poppodia verkeren inmiddels in de financiële problemen. Ook grote culturele instellingen, zoals bioscoopconcern Pathé, de Ziggo Dome en AFAS Live, hebben inmiddels reorganisaties met gedwongen ontslagen aangekondigd.