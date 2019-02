Green Book stoot Bohemian Rhapsody van eerste plaats

Bohemian Rhapsody, die vertelt over het leven en werk van Queen-frontman2 Freddie Mercury, staat sinds de première bijna vier maanden geleden vrijwel doorlopend op de eerste plek. Inmiddels zagen bijna twee miljoen mensen de film.

Green Book, genomineerd voor vijf belangrijke Oscars, vertelt over de zwarte pianist Don Shirley (Mahershala Ali) die in de jaren zestig van de vorige eeuw een tournee maakt door het gesegregeerde zuiden van de VS. Als chauffeur en ’troubleshooter’ neemt hij de blanke, racistische uitsmijter Tony Lip (Viggo Mortensen) mee. De twee mannen groeien tijdens de reis nader tot elkaar.

De best bezochte Nederlandse film van donderdagavond was Brugklas: De Tijd van mijn leven. In de eerste bioscoopfilm van de populaire AVROTROS-serie gaat de klas op werkweek naar Drenthe. In de film spelen alle acteurs uit de serie mee; er zijn bijrollen voor Dennis van der Geest en Natasja Froger.