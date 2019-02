Cardi B leed aan postnatale depressie

„Ik voelde me goed na de bevalling en had niet het idee dat me iets zou overkomen. Totdat ik totaal onverwacht het gevoel kreeg de hele wereld op mijn schouders mee te dragen”, aldus Cardi.

De 26-jarige rapper voelt zich nog steeds niet helemaal de oude en is nog zoekende naar een energie die ze had voordat ze haar kind kreeg. „Mijn lichaam is niet meer hetzelfde, ik heb de balans nog niet hervonden. Ik kan bijvoorbeeld niet meer zo goed op hakken lopen als voorheen, omdat ik het gevoel heb meer mee te sjouwen, terwijl ik dunner ben dan dat ik ooit ben geweest.”

Cardi kreeg haar dochter samen met Offset, met wie ze het afgelopen jaar een knipperlichtverhouding had, omdat hij vreemd zou zijn gegaan. Hoewel ze de scheiding al had aangekondigd, maakte de rapper openlijk excuses en verraste hij Cardi tijdens een van haar concerten met een zee aan bloemen. Sindsdien zijn ze twee vaker samen gespot. Van een hereniging is volgens de zangeres vooralsnog geen sprake.