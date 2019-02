Gigi Hadid: ’Ik werk keihard om mijn ouders te eren’

„Ik snap wel dat mensen dat denken. Maar omdat mijn moeder in een televisieshow zat, gaan ze ervan uit dat mijn hele jeugd vol glitter en glamour was. Het tegendeel is waar. Mijn moeder (de in Papendrecht geboren Yolanda Hadid) was model en kwam op haar zestiende naar Amerika om te werken en geld naar haar familie in Nederland te sturen. Mijn vader was een vluchteling en heeft zichzelf vanuit het niets omhoog gewerkt. Daarom werk ik keihard om hen te eren”, aldus Gigi.

Haar zus Bella is eveneens een veelgevraagd model, maar sprake van onderlinge concurrentie is er niet. „Bella en ik hebben een hele andere stijl. Een klus waarvoor zij gevraagd wordt, zoekt niet iemand die eruit ziet zoals ik. Dat is niks persoonlijks. Zij inspireert me en we leren veel van elkaar.”