Meesterlijke nieuwe roman Pieter Waterdrinker

Pieter Waterdrinker: „Literatuur is niet iets saais.” Ⓒ Foto Julia Klotchkova

Opnieuw is er een meesterlijke Pieter Waterdrinker. Waar de Nederlandse auteur met een Russisch hart in het grootse Poubelle uit 2016 schreef over de opkomst en ondergang een reclameman met literaire ambities tegen de achtergrond van ‘oost en west’, doet hij dat in zijn nieuwste, De rat van Amsterdam, nog eens dunnetjes over.