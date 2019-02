Den Haag brengt ode aan jarig North Sea Jazz

Onder anderen Hans Dulfer, Harrison Young en Koen Herfst treden op. Ook is er een jamsessie op het dak van het gebouw met Eric Ineke, Peter Beets en Simon Rigter. De kaartverkoop is vrijdag van start gegaan.

Het North Sea Jazz-festival verhuisde in 2006 naar Ahoy Rotterdam. Door een grote verbouwing was het World Forum The Hague, dat toen nog het Congresgebouw heette, te klein geworden voor het uitdijende evenement. Toen de gemeente Den Haag geen alternatieven kon bieden, verhuisde het iconische festival naar de Maasstad.

De volgende editie van North Sea Jazz is op 12, 13 en 14 juli 2019.