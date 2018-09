Harry en William over de 7 dagen na Diana’s dood

De broertjes Harry en William doen een boekje open in de BBC-documentaire Diana, 7 Days, die aanstaande zondag wordt uitgezonden op BBC1. Het allereerste moment dat ze het slechte nieuws kregen was heftig. William: „Ik voelde me duizelig en gedesoriënteerd, en vooral heel erg in de war. Ik bleef mezelf maar afvragen ’waarom ik, wat heb ik verkeerd gedaan?’.”

In de docu van regisseur Henry Singer ( 9/11: The Falling Man) wordt duidelijk hoe de prinsen probeerden om te gaan met het verwoestende verdriet dat ze verborgen moesten houden voor het publiek. „Ik wilde gewoon op mijn kamer zitten en huilen”, zegt William, over het moment dat hij de kist van zijn moeder moest dragen tijdens de uitvaart. „Ik liet mijn hoofd hangen en probeerde me te verschuilen achter mijn lange haar.”

Harry voegt toe: „Het was gewoon onwerkelijk. Mensen wilden ons vasthouden en omhelzen. Ik neem het niemand kwalijk, maar schokkend was het zeker. Mensen schreeuwden, huilden, raakten ons aan met natte handen waarmee ze net hun betraande gezichten hadden afgeveegd.”

Charles & Elizabeth

Ondanks verschillende media-uitingen spreken de broertjes veel respect uit naar vader Charles. Harry: „Een van de moeilijkste dingen voor een ouder om te doen, is om een kind te vertellen dat een ouder is overleden. Maar hij was er echt voor ons, hij was degene die ’nog over was’ en hij heeft zijn best gedaan om voor ons te zorgen en ons te beschermen. Uiteraard was dat voor hem ook moeilijk, hij was net als wij in diepe rouw.”

Queen Elizabeth, die in Balmoral bij de broertjes bleef, krijgt ook veel lof van hen voor haar optreden in de veelbesproken ’7 days’. „Ik denk dat het een lastige positie was voor onze grootmoeder, ze moest eigenlijk kiezen tussen de rol van oma en de rol van koningin. Maar ze bleef bij ons. Ze verstopte zelfs elke dag de krant, zodat wij die niet hoefden te zien wat de media allemaal verspreidden. Smartphones waren er toen nog niet. Dat was fijn, zo hadden we alle ruimte en privacy om te rouwen. In de media kreeg Elizabeth echter veel kritiek omdat ze bij ons bleef en geen publiek statement maakte over het overlijden van haar dochter.”

Media

Achteraf zeggen Harry en William dat ze het fantastisch vonden hoe positief er over hun moeder werd gesproken door alle media en hoe overweldigend het was dat het hele land zo ongelofelijk meeleefde.

De documentaire Diana, 7 Days markeert aanstaande zondag de dood van Diana, 20 jaar geleden. Het is de derde televisiespecial die in korte tijd wordt uitgezonden, waarin Harry en William openlijk spreken over de dood van hun moeder. Daarnaast zijn er nog eens drie andere grote documentaires naar buiten gekomen over Diana waar de jongens niet in spreken.