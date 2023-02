Serena Williams over ’Oscar-klap’: ’We zijn allemaal imperfect’

Will Smith geeft Chris Rock een stevige klap tijdens de uitreiking van de Oscars in 2022. Ⓒ ANP/HH

Tennisicoon Serena Williams heeft zich bijna een jaar na dato eindelijk uitgelaten over de klap van Will Smith tijdens de Oscarceremonie van 2022. De acteur, die een Oscar won voor zijn rol in een film over de zusjes Williams en hun vader, sloeg komiek Chris Rock na een grappig bedoelde opmerking over de haarziekte waar Jada Pinkett Smith, de vrouw van Will, aan lijdt.