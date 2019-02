Metropole Orkest maakt album met David Crosby

Dat heeft het orkest vrijdag bekendgemaakt op NPO Radio 1. Aan de originele plaat werkten talloze grote artiesten mee, zoals Joni Mitchell, Grateful Death en Neil Young. Het album was een redelijk commercieel succes, maar de artistieke waardering kwam pas later. Inmiddels staat het onder kenners te boek als een van de beste platen ooit gemaakt.

Het Metropole Orkest kwam met Crosby in contact via een producer waar het gezelschap veel mee samenwerkt. „We gaan orkestrale remixen van de nummers maken”, legt Pieter Hunfeld van het Metropole uit. „We gaan elementen pakken en die akoestisch opnieuw benaderen. Een nieuwe kleur geven zonder de intensiteit te verliezen.”

De opnames vinden naar verwachting in mei plaats in Nederland. Crosby komt dan ook naar Europa toe om de productie te begeleiden. Het is nog niet duidelijk wanneer de plaat uiteindelijk klaar moet zijn. Het Metropole Orkest maakt zondag kans op een Grammy Award voor het album If You Really Want dat werd opgenomen met gitarist Raul Midón.