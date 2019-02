Opnieuw een dochter voor Jan Versteegh

De presentator van 6 Inside maakte vorige maand in zijn eigen programma bekend dat hij weer vader wordt. Wanneer Jan zijn kleine in de armen kan sluiten, is nog niet bekend. Wel verklapte hij begin januari dat zijn vrouw Dieuwertje de grens van drie maanden zwangerschap al is gepasseerd.

Jan en Dieuwertje trouwden in 2017. In oktober kreeg het koppel hun eerste kind Lulu Keesje.