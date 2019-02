Acteur Albert Finney (82) overleden

Finney brak door met de film Saturday Night and Sunday Morning. De acteur kroop ook in de huid van Ebenezer Scrooge in de film Scrooge en speelde Hercule Poirot in Murder on the Orient Express.

De acteur is vijf keer genomineerd voor een Oscar, zonder die prestigieuze filmprijs ook daadwerkelijk te winnen. Hij maakte in 2011 bekend dat hij aan nierkanker leed.