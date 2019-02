Uitgever over Jeff Bezos: we hielden ons aan wet

Bezos huurde onderzoekers in om uit te vinden of het artikel politiek gemotiveerd was. Volgens hem dreigde het blad meer compromitterend materiaal te publiceren als hij zijn onderzoek niet zou stoppen. Het tijdschrift onderzocht Bezos naar eigen zeggen, omdat zijn rijkdom en positie hem een nieuwswaardig onderwerp maakte.

Bezos is eigenaar van de Washington Post, die kritische verhalen heeft geschreven over president Donald Trump. De baas van AMI, David Pecker, op zijn beurt is een naaste bondgenoot van de president.

Onderhandelingen

„In plaats van te capituleren voor afpersing en chantage, heb ik besloten om precies dat te publiceren wat ze mij hebben gestuurd, ondanks de persoonlijke kosten en de verlegenheid waarmee ze dreigen’, schreef Bezos in een post op Medium.

AMI zegt dat het onderhandelt met Bezos, dat het de claims van hem zal onderzoeken en indien nodig actie zal ondernemen.