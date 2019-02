Roxeanne Hazes komt met nieuwe muziek

„Na drie tours gedaan te hebben, kan ik alleen maar zeggen dat ik jullie mis en heel veel zin heb om jullie weer te zien. Ook kan ik niet wachten om de nieuwe liedjes te laten horen en live te spelen”, aldus Roxeanne, die zich op Instagram Dochter Dré noemt, met een knipoog naar haar overleden vader en de Amerikaanse hiphopster Dr. Dré.

Roxeanne en haar band zijn in elk geval de hele maand november zoet met optredens in Zwolle, Den Haag, Nijmegen, Rotterdam en Utrecht. In oktober is de aftrap van de tour in Amsterdam en het laatste concert is begin december in Groningen.