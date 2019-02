Ozzy Osbourne aan de betere hand

De Brit kampt al langer met gezondheidsproblemen. Zo was Osbourne vorige maand genoodzaakt zijn Europese tournee te staken nadat hij een luchtinfectie had gekregen die ook door de griep werd veroorzaakt. In oktober blies Ozzy shows in de Verenigde Staten af toen hij werd opgenomen in het ziekenhuis met twee handinfecties.

