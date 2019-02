Katy Perry woont samen met Orlando Bloom

Als de zangeres een negatieve eigenschap van haar nieuwe huisgenoot moet noemen, dan is het zijn slordigheid. Katy zegt in het Amerikaanse tijdschrift Paper dat de acteur de neiging heeft allerlei oude rommel te bewaren. „Mijn vriend had niet eens door dat ik zijn oude toilettas had weggegooid toen hij niet thuis was.”

Wel geeft Katy, die al ruim twee jaar een knipperlichtrelatie met Orlando heeft, toe dat ook zij niet zo netjes is. „Als je vrijgezel bent is het makkelijk omdat niemand je aanspreekt op dingen. Je leeft gewoon je fantastische single leven terwijl je doet wat je wilt en denkt dat je fantastisch bent.” Samenwonen is volgens de zangeres een goede spiegel. „Dan krijg je een partner en leer je van elkaar.”

De zangeres heeft naar eigen zeggen de afgelopen jaren veel geleerd over relaties. Katy gelooft minder in het sprookjesimago van de liefde. „Voorheen dacht ik dat er een persoon is waar je de rest van je leven bij blijft en nu weet ik niet meer zeker of dat iets is voor mij. Ik ben zo’n ander persoon dan dat ik was.” Vooral haar kortstondige huwelijk met Russell Brand opende haar ogen. „Ik ben meer pragmatisch en realistisch.”