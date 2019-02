Nielson viert eerste nummer 1-hit met tattoo

Het wordt het allereerste plaatje op het lichaam van de zanger. Wat het precies gaat worden, weet hij nog niet helemaal. „Iets met een ijsblokje moet het sowieso worden. Ik heb daar een idee voor, maar wil het wel goed laten ontwerpen, dus ik ben nu aan het kijken wie dat goed zou kunnen.”

De zanger beloofde vrijdag al in de ochtendshow van Frank Dane dat hij in de studio een tatoeage zou laten zetten als hij de lijst zou aanvoeren. „Zodra dat ontwerp er is gaan we natuurlijk een afspraak maken om dat bij jullie te zetten.”