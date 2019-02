Drake, Kendrick Lamar en Childish Gambino weigeren optreden Grammy’s

Ondanks dat ze genomineerd zijn voor meerdere awards, zijn geen van de drie heren bereid een show te geven, meldt The New York Times. Daarnaast is het nog onduidelijk of ze überhaupt aanwezig zijn bij de uitreiking van de Grammy awards.

Lamar heeft maar liefst acht nominaties dit jaar, gevolgd door Drake die er zeven heeft. Childish Gambino is vijf keer genomineerd, waaronder Record and Song of the Year voor This Is America.

„Feit blijft: we blijven een probleem houden met de hiphopwereld”, laat de producer van de show, Ken Ehrlich, weten. „Wanneer ze niet de grootste prijs mee naar huis kunnen nemen, raken de Grammy’s steeds minder van belang voor de hiphopscene. Wat jammer is.”

Ariana Grande weigert ook op te treden bij de awardshow, nadat ze in de clinch raakte met producers over welk nummer ze zou gaan doen. Volgens bronnen van Variety voelde ze zich beledigd, omdat ze niet haar nieuwe single 7 Rings van haar komende album Thank U, Next mag zingen.