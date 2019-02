Kunstcollectie George Michael onder de hamer

Hoogtepunt van de veiling is een werk van kunstenaar Damien Hirst. Het is een in formaldehyde geconserveerde witte duif. Verder zijn er werken van veel Britse kunstenaars als Tracey Emin, Sarah Lucas en Marc Quinn. Opvallend is ook een portret van de zanger door Michael Craig-Martin dat met computersoftware steeds verandert. De opbrengst gaat naar goede doelen, aldus de beheerders van de nalatenschap.

Volgens veilinghuis Christie's was de ontmoeting met de kunstenares Tracy Amin cruciaal voor Michael. Zij introduceerde hem in de kringen van de 'Young British Artists' waarna hij begon met kunst verzamelen. Die collectie is volgens het veilinghuis uitgegroeid tot een ,,portret van Groot-Brittannië in de jaren negentig''.

De collectie zal de komende weken voorafgaand aan de veiling in steden als Los Angeles, New York en Hongkong te zien zijn. De veiling is op 14 maart.