Paul Wesley is in het geheim getrouwd

De twee zijn nog niet samen over de rode loper gelopen en laten op sociale media weinig los over hun relatie, die in juni 2018 openbaar werd toen ze samen gingen dineren in New York.

Het is niet niet het eerste huwelijk voor de Pools-Amerikaanse acteur. Tot 2013 was hij getrouwd met Torrey DeVitto, die hij had leren kennen op de set van de film Killer Movie. Zij kreeg later ook een rol in de vampierenserie. Tot 2017 had Paul een relatie met de Australische actrice Phoebe Tonkin.