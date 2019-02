Fleetwood Mac-gitarist geopereerd aan hart

Het is niet duidelijk waarom de 69-jarige muzikant precies onder het mes moest. Wel is Kristen optimistisch dat zijn stembanden niet permanent beschadigd zijn. „Hij kijkt uit naar het herstel en het moment dat hij alles achter zich kan laten.” Hartklachten komen voor in de familie van de Amerikaanse muzikant. „Onze familie vindt het belangrijk te delen wat er met Lindsey is gebeurd om anderen aan te sporen preventief hulp te zoeken.”

Buckingham maakte tot vorig jaar deel uit van Fleetwood Mac maar vertrok. De muzikant en de overige bandleden konden het niet eens worden over wanneer ze op tour zouden gaan. Het meningsverschil leidde tot het afscheid van Buckingham, die tussen 1975 en 1987 bij de band hoorde en tien jaar later terugkeerde. Zijn vrouw schrijft dat het een zwaar jaar is geweest. „Maar ondanks alles overstijgt onze dankbaarheid voor het leven alle obstakels die op ons pad zijn gekomen.”