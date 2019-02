'Michonne' stapt uit The Walking Dead

Ⓒ Hollandse Hoogte

Danai Gurira stopt met The Walking Dead. De actrice, die de rol van Michonne vertolkt, is nog te zien in het tiende seizoen, maar daarna niet meer. Dat bevestigen ingewijden aan het Amerikaanse entertainmenttijdschrift Variety. De actrice speelt sinds het derde seizoen in de post-apocalyptische zombieserie die is gebaseerd op de gelijknamige comics.