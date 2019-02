Familie Jackson wil om tafel om misbruikdocu

In de brief, die is opgesteld door de advocaat van de Jacksons, wordt niet gerept over mogelijke juridische stappen die ze anders nemen. Wel hopen de nabestaanden samen met HBO tot een oplossing te komen. Volgens de familie Jackson schetst de documentaire een eenzijdig beeld van de in 2009 overleden King of Pop, die zich niet meer kan verdedigen.

In de documentaire vertellen twee mannen afzonderlijk van elkaar hoe ze eind jaren tachtig, als 7 en 10-jarige jongens, bevriend raakten met Jackson en jarenlang misleid en misbruikt werden. De documentaire ging vorige maand in première op het Sundance Film Festival in Utah en deed flink wat stof opwaaien.

Hoewel de Jacksons de film verwerpen, zijn de recensies overwegend positief en kregen de twee mannen op Sundance een luid applaus. De vier uur durende film is op 8 maart om 20:25 uur in zijn geheel te zien op NPO 3.