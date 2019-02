Paul Haenen krijgt vermelding in Van Dale

Mens & gevoelens is de naam van een tijdschrift dat Haenen samen met zijn echtgenoot Dammie van Geest sinds 1988 uitgeeft. Zij bieden in het cultuur-humoristische tijdschrift een podium aan jonge schrijvers, dichters en beeldend kunstenaars. Onder anderen Theo van Gogh, Adriaan van Dis en Erwin Olaf publiceerden in hun jonge jaren in Mens & Gevoelens.

„De uitdrukking is een begrip geworden die je in de media vaak terugvindt als prefix, een voorvoegsel”, legt Den Boon uit. „Je vindt termen terug als ’mens en gevoelens-televisie’ of ’mens en gevoelens-verhalen’. Het is lastig te omschrijven wat het nou precies betekent, maar de term is een heel eigen leven gaan leiden.”

Dit is overigens niet de enige woordcombinatie waarmee Haenen volgens de hoofdredacteur van Van Dale de Nederlandse taal heeft verrijkt. Hij wijst ook op de openingszin ’Kent u die uitdrukking’ die Dominee Gremdaat, een ander bekend alter ego van Haenen, altijd gebruikt. „Dit is een geval van idiomatische toe-eigening”, legt Den Boon uit. „Het is een uitdrukking die al ver voordat Haenen hem gebruikte, bestond. Maar via Gremdaat heeft hij zich die zin wel helemaal toegeëigend. Iedereen die die zin hoort, hoort meteen de stem van Gremdaat erbij.”