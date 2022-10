Harald vertelt grappige en gênante anekdote over Queen Elizabeth

Volgens de Noorse koning is het tegenwoordig ’meer dan ooit’ zaak om elkaar te steunen op momenten wanneer het moeilijk is. Humor kan daarbij helpen, getuige de anekdote die de 85-jarige koning met het 185-koppige gezelschap deelde.

„Voor een besloten diner waarvoor zowel de koningin als ik was uitgenodigd, zouden we aan tafel gaan en was het tijd om op te staan”, begon de koning zijn verhaal. „Ik heb wat problemen met lage stoelen en banken, met opstaan, en natuurlijk zag de koningin dat. En hoewel mijn lieve krukken klaarstonden, kon ik niet opstaan”, aldus Harald.

Gelukkig was hulp niet ver weg, herinnerde hij zich. „Toen kwam dat kleine dametje naar me toe, stak haar hand uit en zei: ’zal ik je overeind helpen, Harald?’ Dat vond ze ontzettend grappig”, zei Harald over de onlangs overleden Queen. „En ik vond het een beetje gênant.”