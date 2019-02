Phil Collins oogt breekbaar in rolstoel op vliegveld

De 68-jarige heeft moeite om te staan na verschillende operaties. Collins kondigde eind 2016 zijn comeback-tour aan. Zijn eerste vijf optredens in de Royal Albert Hall in Londen waren in 15 seconden (!) uitverkocht. Toen hij een jaar later echter viel in de badkamer, moest hij enkele shows afzeggen en opnieuw plannen. Door een operatie aan zijn rug kon hij daarna moeilijk meer lopen.

Zijn verschijning op het vliegveld bewijst nog maar eens hoe slecht hij eraan toe is. Toch heeft hij zijn Australische deel van de tour met succes afgerond en daarvoor reisde hij door Amerika. Dat hij de optredens zittend doet en zich ook tussendoor moet laten rijden, weerhoudt hem er echter niet van ook het Europese deel van zijn tour in juni dit jaar - met ook een optreden in Nederland - te vervolgen.

