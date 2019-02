’Tekenen met Sylvana, schaatsen met Lodewijk’

Door het vele leeswerk en de draaidagen is zijn studie politicologie er een beetje bij ingeschoten. „De docenten zullen zich wel afvragen of ik nog wel studeer”, zegt de zoon van Bart Chabot.

In zijn programma geeft de JOVD’er een inkijkje in het leven van politici in Den Haag. Hij wil de mens achter de politicus laten zien. „Ik ben gaan tekenen met Sylvana Simons en heb geschaatst met Lodewijk Asscher”, vertelt Splinter. „Ik stelde geen beleidsmatige vragen, maar wilde juist weten wat de politiek met ze doet. Hoe ga je om met de macht die je hebt. Of wat doet het met je dat je steeds in de media bent?”

Montuur van Balkenende

In de afleveringen staat steeds een bepaald thema centraal. Na zijn gesprek met de politicus steekt Splinter zijn licht op bij deskundigen. Dat kunnen oud-politici zijn of hoogleraren, maar ook spindoctors. „Ik kwam terecht bij Jack de Vries. Die vertelde me over de bril van Jan-Peter Balkenende. Die had eerst een heel zwaar montuur. De Vries vertelde hoe hij dat stapje voor stapje veranderde. Aan het eind had Balkenende een brilletje dat volledig uit glas bestond.”

Natuurlijk mocht premier Mark Rutte ook niet ontbreken. De minister-president zit in de eerste aflevering (vrijdag 15 februari, 21.15 uur op NPO 3). Splinter ontmoette Rutte in zijn geheime koffietentje waar hij altijd de kranten leest. „Ik sprak hem vanwege het thema imago”, zegt de presentator. Natuurlijk kwam de recente uitspraak van Rutte over het in elkaar slaan van straattuig ter sprake. „Hij vertelde dat hij nooit had gevochten en dat hij misschien alleen een keertje op de middelbare school een tik heeft uitgedeeld.”