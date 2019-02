Elfstedentocht-docu trekt 290.000 kijkers

Nieuwsuur volgde een jaar lang de organisatie achter de Elfstedentocht die zich jaar in jaar uit tot in de puntjes voorbereidt op het evenement. Inmiddels is het al 22 jaar geleden dat de tocht voor het laatst is gereden. Nog nooit zat er zo veel tijd tussen twee Elfstedentochten.

Andere vooravondprogramma’s scoorden beter. Zo waren er 1,3 miljoen kijkers voor De Wereld Draait Door en keken er 812.000 mensen naar RTL Boulevard. Altijd klaar voor de Tocht deed het wel beter dan 6 Inside, dat op SBS6 genoegen moest nemen met 125.000 kijkers.

Op prime time was The Voice of Holland op RTL 4 het populairst: ruim 2 miljoen. Flikken Maastricht (NPO 1) volgde met 1,4 miljoen kijkers.