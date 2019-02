Luizenmoeder-collega’s werken aan nieuwe show

Hoe het programma gaat heten is nog niet helemaal duidelijk, wel dat het in het najaar op televisie komt. „In elk geval wordt het een soort persiflage op al het oeverloze geouwehoer in talkshows, en al die mensen met een mening”, aldus Diederik. „Iedereen heeft tegenwoordig overal verstand van; of het nou over Syrië gaat of over Jan Smit.”

„In 2013 maakte ik al een eerste pilot, met Ton Kas en Henry van Loon. We zochten er alleen nog een vrouw bij die én kon acteren én schrijven. Dat werd Ilse. En ik hoop dat Sander van de Pavert de filmpjes gaat maken.”

In hetzelfde interview maakt Diederik bekend dat hij stopt met De Luizenmoeder, zo werd vrijdag al bekend. Het tweede seizoen gaat zondagavond op NPO 3 in première.

